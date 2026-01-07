SON DAKİKA: Güllü dosyasında flaş gelişme! Tuğyan'dan pes dedirten itiraf! "Ben yaptım,gebersinler..."

26 Eylül'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün (52) ölümü üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Soruşturma kapsamında ulaşılan son deliller, kızı Tuğyan'ın annesiyle yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiğini ve bu kayıtları biriktirdiğini ortaya koydu.
"AĞZIM YÜZÜM KAN İÇİNDE KERVAN!"
Yeni yazışmalara GÜNAYDIN ulaştı. Tuğyan Ülkem Gülter, darp edilmiş bir halde çektiği görüntüyü sevgilisi Kervan'a gönderdi. Videoda yüzünün kanlar içinde olduğu görülürken, sevgilisinin "Kim yaptı?" sorusuna verdiği yanıt ise şoke etti: "Annem!"
KENDİ KENDİNE DARP İTİRAFI: "SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"
Mesajların devamında ortaya çıkan diyaloglar, olayın göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu kanıtlıyor. Sevgilisi Kervan'ın, Tuğyan'ın ablasıyla ilgili şu mesajı dikkat çekti: "Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş." Bu mesaj üzerine köşeye sıkışan Tuğyan, annesini suçlamasından kısa süre sonra gerçeği itiraf ederek şu yanıtı verdi: "Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim."
"GEBERSİNLER!" MESAJI DOSYADA
Dosyaya giren en çarpıcı detaylardan biri de Tuğyan'ın ailesi hakkındaki nefret dolu söylemleri oldu. Mesajlaşmaların bir noktasında açıkça "Gebersinler" ifadesini kullanan Tuğyan'ın bu tavrı, savcılığın soruşturma dosyasındaki en kritik kanıtlar arasında yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'yi sarsan olay, 26 Eylül tarihinde Yalova'da meydana geldi. 52 yaşındaki ses sanatçısı Güllü (Güllü Tut), ikamet ettiği apartmanın 6. katındaki dairesinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne-kız arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilirken, Tuğyan'ın annesiyle olan her tartışmasını gizlice kayıt altına aldığı ve bu kayıtları yargı sürecini manipüle etmek için kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Son ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları ise, genç kadının annesini suçlamak için kendi kendine zarar verdiğini itiraf ettiğini gün yüzüne çıkardı.