SON DAKİKA: Güllü dosyasında flaş gelişme! Tuğyan'dan pes dedirten itiraf! "Ben yaptım,gebersinler..."

Anne-kız arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilirken, Tuğyan'ın annesiyle olan her tartışmasını gizlice kayıt altına aldığı ve bu kayıtları yargı sürecini manipüle etmek için kullanmaya çalıştığı öne sürüldü. Son ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları ise, genç kadının annesini suçlamak için kendi kendine zarar verdiğini itiraf ettiğini gün yüzüne çıkardı.