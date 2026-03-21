SON DAKİKA | Kubilay Kundakçı cinayetinde flaş gelişme! Saldırının faili Alaattin Kadayıfçıoğlu yakalandı

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı futbolcu Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine 2 araçla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. İddiaya göre şüphelilerden Alaattin Kadayıfcıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYORDU

Polis, olay yerinden kaçan ve kimliği belirlenen firari şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yakalanması için çalışma başlatmıştı.

ATEŞ EDEN DAHİL 8 KİŞİ YAKALANDI

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) ve Z.K.(50) isimli kadın şahıslar olmak üzere toplamda 8 şüpheli şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru silah ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, eski kız arkadaş olan kadın şahsın, yeni erkek arkadaşıyla birlikte olay yerine geldiği, yeni erkek arkadaşının eski erkek arkadaşını fark etmesi üzerine araçtan inerek maktulün bulunduğu araca silah ile ateş açtığı anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir.

ALEYNA GÖZALTINDA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan emniyette gördü tanığı olarak ifade veren rapçi Canbay iddiaya göre olayın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu bilgisi dahilinde olabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Ek gözaltı talep edilen Kalaycıoğlu'nun Cinayet Bürodaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.