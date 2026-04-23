SON DAKİKA: Özkan Yalım eğlence mekanı sahipleriyle rüşvet masası kurdu! Tanık tek tek anlattı: Mekan başı 300 bin TL bağış!

"ÖDEMEYEN GELMESİN" TALİMATI

Rüşvet toplantıları devam etti. İkinci toplantıda Başkan Yalım'ın daha sert bir tutum sergilediği söylendi. Tanık, Yalım'ın "Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin" diyerek açık şekilde baskı kurduğunu anlattı. Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

İkinci toplantıda 300 bin TL olan bağış isteği 500 bin TL'ye çıktı. Tepkiler sonrası Yalım, bu paranın 6 taksit şeklinde 60'ar bin TL'ye bölünmesine karar kıldı. Paranın toplanması ise tanığın beyanına göre ağabeyine devredildi. İki mekanlarına karşılık toplam 720 bin TL istendi. Daha önce verdikleri 1 milyon TL'den bu miktar düşüldü ve 280 bin TL, Özel Kalem Hasan Doğukan Kurnaz tarafından iade edildi. Ancak paraların toplanmasına rağmen cezalar düşürülmedi. Bu durum karşısında tepki gösteren iki eğlence mekanı işletmecisi tanık, dava açtığını belirtti.