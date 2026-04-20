SON DAKİKA: TikTok fenomeni ’Karagül’ canlı yayında dehşet saçtı! Kavga ettiği kadını bıçaklayıp gözaltına alındı! Polis aracında...

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçak çıkran Merve C, kadına saldırdı. O anlarda da canlı yayına devam etti. Canlı yayında bıçakla kadını yaralayan Merve C, kısa sürede Polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
DAHA ÖNCEDE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI
"Karagül" takma ismiyle daha önce de İnstagram hesabından canlı yayınlar yapan Merve C, 3 çocuğuyla birlikte açtığı yayında çocuklarına şiddet uygulamış ve bir çocuğunu banyoya kilitlemişti.
Yayından sonra harekete geçen ekipler, Merve C.'yi gözaltına alırken, 3 çocuk ise Devlet koruması altına alınmıştı. Merve C.'nin İnstagram hesabına ise Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.