SON DAKİKA: TikTok fenomeni ’Karagül’ canlı yayında dehşet saçtı! Kavga ettiği kadını bıçaklayıp gözaltına alındı! Polis aracında...

Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:27 Son Güncelleme: 20.04.2026 11:51

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bursa’da 'Karagül' lakabıyla tanınan Merve C., açtığı canlı yayında dehşet saçtı. Sokak ortasında tartıştığı kadına elindeki bıçakla öyle bir şey yaptı ki izleyenlerin kanı dondu. Daha önce çocuklarına uyguladığı şiddetle Türkiye’nin gündemine oturan ismin, polis aracındaki akılalmaz pişkinliği ise 'bu kadarına da pes' dedirtti. İşte saniye saniye kaydedilen o dehşet anlarının detayları...

MUHARREM DOĞANTEZ
Osmangazi ilçesine Bağlı Demirtaş Mahallesinde caddede yürürken TikTok yayını açan Merve C, kendisine, "Neden yayınlarında Türkiye'ye küfür ediyorsun" diye tepki gösteren bir kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçak çıkran Merve C, kadına saldırdı. O anlarda da canlı yayına devam etti. Canlı yayında bıçakla kadını yaralayan Merve C, kısa sürede Polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULAMIŞTI

"Karagül" takma ismiyle daha önce de İnstagram hesabından canlı yayınlar yapan Merve C, 3 çocuğuyla birlikte açtığı yayında çocuklarına şiddet uygulamış ve bir çocuğunu banyoya kilitlemişti.

Yayından sonra harekete geçen ekipler, Merve C.'yi gözaltına alırken, 3 çocuk ise Devlet koruması altına alınmıştı. Merve C.'nin İnstagram hesabına ise Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.

Öte yandan Merve C. gözaltına alındığı polis aracında da canlı açmaya çalıştı.

