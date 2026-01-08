Haberler Yaşam Haberleri SÜPER KUPA FİNAL MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:09

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Kupa finalinde dev derbi sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, kupayı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarının ardından finale yükselen ezeli rakiplerin mücadelesi öncesi maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa finali hakkında detaylar...

Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri Süper Kupa finalinde yeniden sahne alıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, yarı final maçlarının ardından finale yükselerek kupa için karşı karşıya gelmeye hak kazandı. Derbi öncesi futbolseverler maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın kanalını merak ediyor. Peki, Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final maçı Atv'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray A.Ş. - Batı Tribün : ₺3.000,00

Fenerbahçe A.Ş. - Doğu Tribün : ₺3.000,00

Galatasaray A.Ş. - Güney Tribün : ₺1.500,00

Fenerbahçe A.Ş. - Kuzey Tribün : ₺1.500,00

YENİ FORMATTA İLK DERBİ

Dörtlü sistemle düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da finale kalan ekipler Galatasaray ve Fenerbahçe oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray final biletini ilk alan takım olurken, diğer finalist Samsunspor karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

