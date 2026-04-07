Tuana’yı ölüme sürükleyen kazada şok detaylar! Tuana’yı gördüler fren yapmadan çarptılar

Giriş Tarihi: 7.04.2026 22:51

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Torun’un ölümüne neden olan kazaya ilişkin bilirkişi raporu, sürücünün çarpma öncesinde fren yapmadığını, fren izlerinin ise çarpışmadan 4 metre sonra başladığını ortaya koydu.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve dava sürerken şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarpan Adem Hasbaş, bilirkişi raporuna göre kusurlu bulundu.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan kazanın bilirkişi raporunda, Adem HASBAŞ'ın henüz kaza mahalline gelmeden öncesinde etkin frenleme yapmak suretiyle tedbir alabileceği halde tedbir almadığı belirtildi.

Bilirkişi raporundaki şu detaylar dikkati çekti: Adem Hasbaş, "arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu" beyan ettiği Tuana'ya selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle sol tarafından geçiş yapabileceğini varsayarak seyrine devam ettiği esnada kaza meydana geldi.

Bilirkişi raporunda asfalt zeminli yol üzerindeki fren, lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığına dikkat çekildi.

