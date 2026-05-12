Ümraniye’de korkunç olay! Gamze grip şikayetiyle gittiği tıp merkezinde hayatını kaybetti: Serum detayı kan dondurdu!

Ümraniye'de 29 Nisan'da yaşanan olayda, Gamze Yıldız grip şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.

SERUM TEDAVİSİNDEN SONRA FENALAŞTI İDDİASI

Burada Yıldız'a serum tedavisi uygulandı. İddiaya göre serumun ardından fenalaşan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

RAPOR TALEP EDİLDİ

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, uygulanan tedavi ile ölüm arasındaki illiyet bağının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep edilirken söz konusu tıp merkezinin faaliyetinin durdurulduğu öğrenildi.

