Üniversite affında terör kapsam dışı

YÖK, öğrenim hayatı yarıda kalan binlerce öğrenci için adım atacak. 27 maddelik yeni kanun teklifi taslağıyla, üniversite affının kapsamı genişletilirken hangi suçların düzenleme dışında tutulacağı da açık şekilde sıralandı. Buna göre terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve uyuşturucu ticareti suçlarından hüküm giyenler öğrenci affından yararlanamayacak. Hazırlık, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler de yeni düzenlemeyle üniversiteye dönebilecek. Böylece yüksek lisans ve doktora öğrenimini yarıda bırakanlara da ikinci bir fırsat tanınacak.

4 AY ŞARTI

Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içinde başvuru yapan öğrenciler, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerine geri dönebilecek. Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkânı da tanınacak. Öğrenciler, giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş başvurusu yapabilecek. Taslağa göre, daha önceki afları kaçıranlar ve 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra kendi isteğiyle üniversiteden ayrılanlar da aftan yararlanabilecek. Ayrıca, bir programı kazandığı hâlde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramamış olanlar da belirlenen süre içinde başvuru yaparak öğrenim hakkı kazanacak.

AÇIKÖĞRETİM'E YATAY GEÇİŞ

Düzenleme sadece geri dönüşü değil, geçişi de kolaylaştıracak. Düzenlemeden yararlanarak yeniden kayıt yaptıran öğrenciler, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim programlarına yatay geçiş yapabilecek.