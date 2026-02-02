Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve dijital içerik üreten ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınıp, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, Survivor yarışmasından elenen Barış Murat Yağcı, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Yağcı'nın, Seyrantepe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından kan ve saç örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülecek.