Yaya geçidinde ölüm

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde 7 Nisan akşamı saatlerinde meydana gelen korkunç kazada 21 yaşındaki Zümra Karabulut hayatını kaybetti. Arkadaşı Serhat Ş.'nin ise bacakları kırıldı. Gözaltına alınan sürücü Berkay G. çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anı görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza 7 Nisan günü saat 23.15 sıralarında hafif yağışın olduğu Barbaros Bulvarı'nın Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Berkay G. aracıyla seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Zümra Karabulut ve yanındaki arkadaşı Serhat Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki genç yere savruldu.

15 DAKİKA KALP MASAJI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ambulans ekipleri Serhat Ş.'yi hemen Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırdı. Fatıma Zümra Karabulut'un ise durumu daha ciddi görünüyordu. Ekipler hemen olay yerinde ona müdahale etmeye başladı. Kalp atışları duran Karabulut için yaklaşık 15 dakika masaj yapıldı. Kalbi yeniden atmaya başlayınca en yakın hastane olan Gayrettepe'deki özel hastaneye götürüldü. Ancak Zümra'nın kalbi daha fazla dayanamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi Karabulut, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. Okmeydanı Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Ş.'nin ise bacaklarında kırıklar oluştu. Ailesi evde şok halinde olduğunu belirtti. Kaza anını dahi hatırlamadığını belirtti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Berkay G.'nin alkol kontrolünde, alkol çıkmadığı öğrenildi. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.