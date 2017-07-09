‘İhanet yürüyüşü mermiden ağır’

BUGÜN NELER OLDU

Musa İlhan (39) 15 Temmuz'da hainlere karşı direnen demokrasi kahramanlarından biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) hainler tarafından kalbinden vuruldu. Bir yıldır kalbindeki kurşunla yaşıyor. 7.62 milimlik o kurşun, canını hiç acıtmıyor. İçini asıl yakan şeyin "CHP'nin ihanet yürüyüşü" olduğunu söylüyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişimine "Kontrollü darbe" dediğinde derinden sarsıldığını anlatan İlhan, FETÖ'cülerle ve PKK'lılarla birlikte yapılan yürüyüşün kurşun yiyen kalbini acıttığını belirterek, "Bu nasıl kontrollü darbeymiş de o kurşunu kalbimin 1 milim yanına yerleştirdi" diye soruyor. İşte İlhan'ın, o gece ve sonrasına dair SABAH'a söyledikleri:"Şimdi çıkıp 15 Temmuz hainlerini kollayanlar var. Onlar için yürüyenler var. Yaşadıklarımıza 'Kontrollü darbe' diyenler var. FETÖ ve PKK'lı sözde adalet yürüyüşü kalbimdeki kurşundan daha çok canımı yaktı. Benim onlara tek lafım; bu nasıl bir kontrolmüş ki o kurşunu kalbimin 1 milim yanına yerleştirdi? Yediğim kurşun benim ahirete götüreceğim bir nişane. Artık onunla yaşamaya alıştım.Elimde bayrak vardı, kapıya yürüdüm. Bir hain kapının önünde biri de çatıdaydı. 'Dur' dedi. 'Burası benim iş yerim, siz neden buradasınız' dedim. 'Gelme vururum seni' dedi. İlerledim, o sırada bir kurşun geldi. Havada takla atıp yere çimlerin üzerine düştüm. Sonrası çok acı. Ancak en çok zoruma giden, beni vuran hain Yarbay Mustafa K.'nin mahkemede 'Seni terörist zannedip vurdum' demesi.O hain yarbayda ByLock çıkmış, hiç şaşırmadım. Mahkemedeki o pişkin hallerini görünce üzülüyorum. Bir kez gittim daha gitmek istemiyorum. Sanki o gün kurşun yağdıran onlar değilmiş gibi konuşuyorlar. 'DEAŞ ihbarı aldık' diyor. DEAŞ'lı şortla terlikle mi gelir? Sonradan grup konuşmaları çıktı. 'Yaklaştırma' emri geliyor. O emri veren de Müslüm K. diye bir albay.Beni hastaneye götürürlerken çok alçaktan bir uçak geçti. Yarı baygın duyduğum o uçak sesi yüzünden ne zaman evin üstünden uçak geçse sıçrayarak uyanıyorum. 680 üyeli 15 Temmuz Gazileri Derneği'ni kurduk. Başkanlığı üstlendim."