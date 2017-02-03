Galatasaray-Panathinaikos (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Panathinaikos'u konuk ediyor

Daha önce rakibiyle üç farklı randevuda karşı karşıya gelen PAO – GS rekabetinin başlangıcı 2014-15 sezonunda, Top 16 turunda başladı. Ocak 2015'te tarihinde ilk kez karşılaşan iki ekibin OAKA'daki karşılaşması 86-77'yle yeşil-beyazlı ekip lehine sonuçlanmıştı.







Sonrasında tam iki ayın ardından Mart 2015'te Abdi İpekçi'de misafir olan Yunan ekibi, maç sonundaki serbest atışların kaderini belirlediği maçta o dönem sarı-kırmızı formayı giyen Justin Carter'ın maçın sonunda çizgiye gelip iki atışı da kaçırmasıyla 86-84'lük nefes kesen bir zaferle daha evine dönmüştü.



Son randevu ise bu sezon, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, EuroLeague'in yenilenen normal sezon formatında gerçekleşti. O dönem Xavi Pascual'in gelişiyle rüzgarı arkasına alan Panathinaikos, Galatasaray'a 85-58'le şans tanımayıp üçte üç yapmasını bildi.



PASCUAL: "GALATASARAY ODEABANK ÇOK TEHLİKELİ BİR TAKIM"

Euroleague'in 21. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olacak Panathinaikos'ta koç Xavi Pascual maç öncesi görüşlerini EuroLeague'in resmi sitesine açıkladı.



"Galatasaray özellikle şu dönem çok tehlikeli bir takım. Evlerinde üst üste iki maç kazanmışlarken onlarla oynamak çok zor olacak."

"Her EuroLeague maçında olduğu gibi bu maçta da kazanma şansımızın olması için oyunun iki yönünde de iyi oynamamız lazım."

Takımın Amerikalı yıldızı Chris Singleton da maçın başından sonuna dirençli ve sert olmanın galibiyetin anahtarı olacağını belirtti.