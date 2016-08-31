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'dan Bruma'ya yeni sözleşme

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 17:07
Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme
Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme

, Portekizli genç oyuncusu Bruma'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gidiyor.

hazırlık maçları ve sonrasında sezona müthiş bir giriş yapan Portekizli yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatıp, yıllık ücretine de zam yapacak.

Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve transfer sezonunda da PSV Eindhoven'ın ısrarla istediği Bruma Galatasaray'da değerini kısa sürede katladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç Portekizliyi ucuza kaptırmamak için 2 yıl kalan sözleşmesini 3 yıl daha uzatıp 5 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Yeni sözleşmede Bruma'nın 1.1 milyon olan yıllık ücreti de 2 milyon 'nun üzerine çıkarılacak. Bruma'nın sözleşmesine de 40 milyon 'ya serbest kalabilir maddesi konacak ve muhtemel tekliflere karşı Sarı Kırmızılı kulüp elini güçlendirmiş olacak.

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