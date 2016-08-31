Galatasaray'dan Bruma'ya yeni sözleşme

Galatasaray, Portekizli genç oyuncusu Bruma'nın sözleşmesinde iyileştirmeye gidiyor.

Galatasaray hazırlık maçları ve sonrasında sezona müthiş bir giriş yapan Portekizli yıldızı Bruma'nın sözleşmesini uzatıp, yıllık ücretine de zam yapacak.

Geçen sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçiren ve transfer sezonunda da PSV Eindhoven'ın ısrarla istediği Bruma Galatasaray'da değerini kısa sürede katladı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç Portekizliyi ucuza kaptırmamak için 2 yıl kalan sözleşmesini 3 yıl daha uzatıp 5 yıllık yeni bir sözleşme yapacak. Yeni sözleşmede Bruma'nın 1.1 milyon olan yıllık ücreti de 2 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacak. Bruma'nın sözleşmesine de 40 milyon Euro'ya serbest kalabilir maddesi konacak ve muhtemel tekliflere karşı Sarı Kırmızılı kulüp elini güçlendirmiş olacak.