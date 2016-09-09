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kafilesi 'de

  • AA
  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 17:45
Galatasaray kafilesi Kayseri'de
Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın spor ile yapacağı maç için Kayseri'ye geldi.

İstanbul'dan gelen sarı-kırmızılı kafileyi Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ile futbolcular lehine tezahüratta bulundu.

Havalimanından geç çıkan kaleci Cenk , otobüs kapılarını kapatıp hareket ettiği anda kafileye yetişti. Taraftarlar meşale yakarak takım otobüsünü havalimanından uğurladı.

Kafile, güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin Kayserispor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Armindo Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.

Kayserispor- maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.

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