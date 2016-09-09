Galatasaray'da Serdar Aziz şoku!

Serdar Aziz'in sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildi! Kayserispor kadrosunda yok!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu üçüncü haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'ndaki mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren Galatasaray, saat 15.15'te özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Kayserispor karşılaşması için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan.

SERDAR AZİZ'DE SAKATLIK ŞOKU

Türkiye A Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçın ardından sol dizinde ağrı hisseden Serdar Aziz'in sol diz dış menisküsünde yırtık tespit edildi. Oyuncu, bu nedenle Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.