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'da derbi mesaisi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 15:13
Galatasaray'da derbi mesaisi
Galatasaray'da derbi mesaisi

, ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların daha sonra savunmaya yönelik pas egzersizleri üzerinde durduğu bildirildi.

Topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı takım, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu arada 25 yaşına giren Norveçli futbolcu Martin Linnes'in doğum günü usulüyle kutlandı.

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