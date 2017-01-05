Gaziantepspor, Itandje ile yollarını ayırdı

Gaziantepspor, 34 yaşındaki kaleci Charles Itandje'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.

Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.