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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 11:23
Elazığspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Elazığspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Elazığspor - Galatasaray maçı atv'den canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu , grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P
Tuzlaspor 4 3 - 1 9 4 5 9
Anagold 24 Erzincanspor 4 2 1 1 8 7 1 7
Galatasaray 4 1 2 1 6 6 - 5
Elazığspor 4 - 1 3 3 9 -6 1

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