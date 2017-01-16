Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Peki Elazığspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.
Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Elazığspor - Galatasaray maçı atv'den canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
PUAN DURUMU
Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|Tuzlaspor
|4
|3
|-
|1
|9
|4
|5
|9
|Anagold 24 Erzincanspor
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|1
|7
|Galatasaray
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|-
|5
|Elazığspor
|4
|-
|1
|3
|3
|9
|-6
|1