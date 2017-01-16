Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak. Peki Elazığspor - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak.

Elazığ Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Elazığspor - Galatasaray maçı atv'den canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, grupta şu ana kadar oynadığı maçlardan bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, grupta 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Çıktığı 4 maçın üçünü kaybeden ve birinde berabere kalan Elazığspor ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

PUAN DURUMU

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle: