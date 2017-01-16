Sayılmayan golde ofsayt tartışmaları

Osmanlıspor - Beşiktaş mücadelesinde Siyah-beyazlıların Cenk Tosun'la bulduğu gol hakem Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Ancak pozisyon da ofsayt olmadığı iddia edildi

Beşiktaş, 13. dakikada Cenk Tosun ile golü buldu. Ancak yan hakem Marcelo'nun ofsaytta olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı. Hakem Ali Palabıyık da bu karara uyarak golü geçerli saymadı.

Ancak pozisyonda Quaresma'ın kullandığı serbest vuruşta top ayaktan çıktığı anda Marcelo'nun Numan Çürüksu ile aynı hizada olduğu görülüyor.