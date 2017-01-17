Martin Caceres Trabzonspor'da!

Trabzonspor, Martin Caceres ile ön anlaşmayı sağladı. Oyuncu yola çıktı ve yarın İstanbul'da olması bekleniyor

Trabzonspor muhabirimiz Yunus Emre Sel'in verdiği bilgiye göre oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanacak.







MARTIN CACERES KİMDİR?

29 yaşındaki Uruguaylı stoper son olarak Juventus forması giymişti. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Caceres henüz hiçbir takımla sözleşme imzalamadı. 1.80 boyundaki Caceres, defansın solunda ve sağında da oynayabiliyor.





CACERES GERİ DÖNDÜ!





GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Bonservisi elinde olan Uruguaylı'nın Pazar günü İstanbul'a gelip kulüp ile görüşeceği iddia edildi. La Liga ekiplerinden Villareal, Barcelona ve Sevilla'da forma giyen yıldız futbolcu son olarak İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'a transfer olmuştu. Dünyaca ünlü yıldız Juventus'ta bu sezon kadro dışı kalmıştı. Uruguaylı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması, Trabzonspor'un pazarlıkta ve oyunucuyu transfere iknasında önemli bir avantaj oldu.



Bir dönem Galatasaray'ın da istediği, 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



