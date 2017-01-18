Türkiye’ye gelmekten korkma

“Devletimiz olayların önüne geçecek güçte” diyen yöneticiler, Reina saldırganının büyük bir operasyonla canlı yakalanmasını en sıcak örnek olarak Sosa’ya anlattı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde yol alamazken, önceki gün gelen sürpriz bir telefonla rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Beşiktaş'tan ülkedeki terör olaylarını bahene ederek ayrılan ve Milan'a giden Arjantinli yıldızın menajerinden gelen, "Sosa sizinle görüşmek istiyor" telefonu üzerine tüm programlarını iptal eden Ali Yıldırım, Ozan Balaban, Önder Fırat ile takım menajeri Hasan Çetinkaya, Milano'ya uçtu. Dün öğle saatlerinde Sosa ile masaya oturuldu, aynı saatlerde F.Bahçe yönetiminin diğer üyeleri de İstanbul'da toplantı halindeydi. Başkan Aziz Yıldırım telekonferansla görüşmeye dahil oldu.



İÇİNİ RAHATLATAN SÖZLER

Fenerbahçeli yöneticiler, Sosa'ya, "Senin gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. Fenerbahçe'de seni mutlu edecek ortamı bulacağına söz veriyoruz. Şampiyonluk için tek eksiğimiz sensin. Eşinin Türkiye'ye gelme konusunda endişeleri olduğunu duyuyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Türkiye çok güçlü bir ülke. Reina saldırganı Türk polisi tarafından büyük bir operasyon sonucu canlı olarak yakalandı. Senin ve ailenin can güvenliği bize ve bu ülkenin yetkililerine emanet" dedi. Sosa, sarı-lacivertli idarecilerin ikna edici sözleri sonrası Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' derken, gözler Milan ile yapılacak pazarlığa döndü.



MILAN TOK SATICI ROLÜNDE

Fenerbahçe yönetimi ile Jose Sosa arasında olumlu geçen görüşme, Milan cephesinde anında yankı buldu. Milan CEO'su Adriano Galliani, Fenerbahçe- Sosa görüşmesinden dakikalar sonra, "Teknik direktörümüz Montella ile görüştük ve Josa Sosa'nın takımda kalmasına karar verdik" açıklamasını yaptı. Galliani'nin sezonun ilk yarısında çok az forma şansı bulan ve kadroya girmesi zor görünen Sosa hakkında sarf ettiği sözler şaşkınlık yarattı. Kulislerde, tecrübeli spor adamının, Arjantinli orta saha için kapıyı çalmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetiminden en yüksek bonservis bedelini koparmaya çalıştığı yorumları yapılıyor.



2016-2017 - MILAN

6 LİG MAÇI

307 Dk. 0 GOL 0 ASİST



2015-2016 BEŞİKTAŞ

31 LİG MAÇI

7 GOL 12 ASİST 2483 Dk.



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Takımın çehresi değişir

Fenerbahçe orta sahasında sorun yaşıyor. Çünkü oyunu yönetecek akla sahip futbolcusu yok. Emre Belözoğlu'ndan sonra Diego bu işi yapamadı. Ozan Tufan da bekleneni veremedi. Bu nedenle Sosa sahip olduğu yetenekleriyle doğru çözüme en yakın isim. Eğer ikna etmeyi başarırlarsa Fenerbahçe yönetimi büyük iş yapar. Sosa gerçekten de takımın çehresini değiştirir.

Gürcan BİLGİÇ



Fenerbahçe'yi oynatır

Sosa'nın Beşiktaş'taki performansına baktığımız zaman, özellikle geçen seneki oyununda çok önemli bir figür olmuştu. Beşiktaş'ta, 'Oynatan' bir isimdi… Fenerbahçe'ye baktığımız zaman orta alandaki bu oyuncu eksikliğini Sosa tiplemesiyle giderilebileceği düşünüyorum. Eğer Sosa transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe'ye faydalı olacağı kanısındayım. Mevcut oyunun dışında farklı oyun yapılarıyla da takımın oynamasını sağlar.

Metin TEKİN

