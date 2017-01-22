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Canlı | Kasımpaşa - Trabzonspor

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 15:58
Canlı | Kasımpaşa - Trabzonspor
Canlı | Kasımpaşa - Trabzonspor

Trabzonspor ve Kasımpaşa, ligin 18. haftasında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı ve Halil Umut Meler yönetiyor.

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İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Pavelka, Tunay, Adem, Koita.

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur Demirok, Pereira, Onazi, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye

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