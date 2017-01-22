Canlı | Kasımpaşa - Trabzonspor

Trabzonspor ve Kasımpaşa, ligin 18. haftasında karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı ve Halil Umut Meler yönetiyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Pavelka, Tunay, Adem, Koita.
TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur Demirok, Pereira, Onazi, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye