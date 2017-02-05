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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den anlamlı davranış

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 20:55 Güncelleme Tarihi: 5.2.2017 21:22
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den anlamlı davranış
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den anlamlı davranış

Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş veFenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları seremoniye 'nın sahip çıktığı yetim çocuklarla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe maçtan önce anlamlı bir harekete imza attı.

İki takım oyuncuları sahaya yanlarında 'nın sahip çıktığı yetim çocuklarla birlikte "Yetim gülerse dünya güler pankartı"nı taşıyarak çıktı.

Futbolcularla sahaya çıkan yetimlerin yüzlerindeki gülümseme herkesi duygulandırırken iki takım taraftarlarından da büyük alkış aldılar.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den anlamlı davranış

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