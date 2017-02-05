Türkiye Kupası son 16 Turu maçında Beşiktaş veFenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde iki takımın futbolcuları seremoniye İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sahip çıktığı yetim çocuklarla çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe maçtan önce anlamlı bir harekete imza attı.
İki takım oyuncuları sahaya yanlarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın sahip çıktığı yetim çocuklarla birlikte "Yetim gülerse dünya güler pankartı"nı taşıyarak çıktı.
Futbolcularla sahaya çıkan yetimlerin yüzlerindeki gülümseme herkesi duygulandırırken iki takım taraftarlarından da büyük alkış aldılar.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den anlamlı davranış