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Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.3.2017 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.3.2017 16:41
Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap
Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

Sosyal medya hesabından Ronald Koeman’ın Trabzonspor’a attığı golü paylaşan Barcelona’ya, bordo-mavililerden yanıt gecikmedi.

Barcelona, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaştığı Trabzonpsor'u 7-2'lik skorla mağlup etmişti. İspanyol ekibi, söz konusu maçta 3 gol atarak hat-trick yapan eski oyuncusunu unutmadı ve sosyal medya hesabından Koeman'ın, bordo-mavililere attığı golü paylaştı.
Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.