Trabzonspor’dan Barcelona’ya cevap

Sosyal medya hesabından Ronald Koeman’ın Trabzonspor’a attığı golü paylaşan Barcelona’ya, bordo-mavililerden yanıt gecikmedi.

Barcelona, 1990-1991 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaştığı Trabzonpsor'u 7-2'lik skorla mağlup etmişti. İspanyol ekibi, söz konusu maçta 3 gol atarak hat-trick yapan eski oyuncusunu unutmadı ve sosyal medya hesabından Koeman'ın, bordo-mavililere attığı golü paylaştı.

Barcelona'nın bu paylaşımına Trabzonspor sosyal medya hesabı da İspanyolca, 'tekrar görüşeceğiz' diye cevap verdi.