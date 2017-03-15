Fenerbahçe'yi üzen sakatlık haberi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de genç futbolcu Uygart Mert Zeybek'in sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Uygar Mert Zeybek'in ön çapraz bağlarında yırtık olduğu açıklandı!

beIN Sports'ta yer alan habere göre sarı lacivertli kulübün doktoru Burak Kunduracıoğlu imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Uygar Mert Zeybek'in antrenmanda oluşan travma sonucu menisküsünde yırtık ve ön çapraz bağında kısmi yırtık şüphesi oluşmuştur. Yapılacak atroskopi ile menisküsü tedavi edilirken gerekirse ön çapraz bağı yeniden yapılandırılacaktır. Futbolcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin gözetiminde sürdürülecektir."

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sarı lacivertli ekibin 6 Temmuz'da Romanya ekibi Laşi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Uygar Mert, 12 Temmuz'da ön çapraz bağı ameliyatı olmuştu.