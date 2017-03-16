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maçı öncesi kadrodan çıkartıldı

DHA
  • Giriş Tarihi: 16.3.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 16.3.2017 14:03
Beşiktaş - Olympiakos maçı öncesi Marcelo kadrodan çıkartıldı
Beşiktaş - Olympiakos maçı öncesi Marcelo kadrodan çıkartıldı

'ta bu akşam oynayıp oynamayacağı merakla beklenen 'nun durumu belli oldu.

Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra 2 gün tedavi olan ve dün akşam idmana çıkan Marcelo idmanı tamamlamasına rağmen bu sabah ağrılarının nüksetmesi üzerine kadrodan çıkartıldı. Beşiktaş'ın Olympiakos ile bu akşam saat 21:00'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 eleme turu rövanş karşılaşmasında 'nun yerine Matej Mitrovic görev yapacak.

'ın karşısına Fabricio - Gökhan Gönül - Mitrovic -Tosic -Adriano -Atiba -Oğuzhan - Quaresma -Talisca -Cenk Tosun (Babel) ve Aboubakar onbiri ile çıkması bekleniyor.

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