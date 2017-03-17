Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşıya karşıya gelen Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Fernandao sakatlandı. Maçın 33. dakikasında Van der Wiel’in açtığı ortada Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile çarpışan Fernandao sakatlanarak oyundan çıktı. Fernandao ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Yerde feryat figan bağıran futbolcunun kolundan ciddi bir sakatlık yaşadığı gözlemlendi. Fernandao ambulans ile hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülen Sambacı'nın yerine Robin van Persie oyuna dahil edildi.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Fernandao'nun kolu kırıldı.