Sneijder göbek yapmış

Eski Sneijder yok



Wesley Sneijder biraz göbek yapmış, Doğrusu eski günlerini aratıyor



Beşiktaş hak ediyor

Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Başakşehir basit takım



Mali ibra olur ama...

Genel Kurul'da Dursun Özbek yönetimi için idari oylamada sıkıntı olabilir



Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında başkan Dursun Özbek yer almazken, takımı yalnız bırakmayan eski başkan Duygun Yarsuvat, İstanbul'a dönüş yolunda uçakta sarı-kırmızılı takım ve yönetim hakkında SABAH Spor'a önemli tespitlerde bulundu. İşte Yarsuvat'ın açıklamaları: "Galatasaray'da başkanlık için alternatif yok'' görüşüne katılmıyorum. Ben nasıl çıktıysam camia içinden yeni bir Duygun Yarsuvat da çıkabilir. Mali olarak Dursun Özbek ve yönetimi ibra edilir ama idari açıdan sıkıntı olabilir." Yarsuvat, performansı son dönemde düşen Hollandalı 10 numara içinse, "Sneijder biraz göbek yapmış, doğrusu eski günlerini aratıyor" diye konuştu.



ELİT KELİMESİNİN ARKASINDAYIM

Geçtiğimiz günlerde "Bizler elitiz. Herkesi Galatasaray'a üye yapmayız" açıklamasıyla büyük bir polemiğe imza atan Duygun Yarsuvat, sözlerine şöyle devam etti: "Elit kelimesi ile ilgili sözlerimin arkasındayım. Galatasaray'ın eğitim kurumları sayesinde sahip olduğu tarih ile diğer camialardan farkı var. Bu kültürü benimseyenler, Galatasaraylıdır. Burada kastettiğim liseliler değil!" Yarsuvat, Tudor ile ilgili olarak şunları söyledi: "Onunla ilgili konuşmak için henüz erken. Derwall ilk geldiğinde 6 ayda taraftarlar, kaldığı oteli basmıştı. Ama sonra yaptıkları ortada." Şampiyonluk yarışı için de Yarsuvat gönlünden geçeni şöyle açıkladı: "Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü hak ediyorlar. Başakşehir basit takım, şampiyonluk Beşiktaş'a yakışır."