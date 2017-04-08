tarihe geçti

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 8.4.2017 20:41 Güncelleme Tarihi: 8.4.2017 20:41
Cenk Tosun tarihe geçti

’ın milli futbolcusu , ’a attığı golle ile Medical Park Arena'da bordo-mavililere karşı gol atan ilk futbolcu oldu.

'ın Süper Lig'in 27. haftasında ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bir ilk yaşandı.

Bordo-mavililer, Medical Park Arena'nın açılışından bugüne oynadığı maçlarda kalesinde gol görmemişti. Siyah-beyazlıların golcüsü 'un 4. dakikada attığı gol ile Trabzonspor ilk defa Medical Park'ta gol yedi. Bordo-mavililerin Medical Park Arena'da oynadığı maçlar şöyle:

Trabzonspor: 4 - Gaziantepspor: 0
Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0
Trabzonspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0
Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0

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Cenk Tosun tarihe geçti
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