Denizlispor'da Tamer Tuna sesleri

TFF 1'inci Lig takımlarından Denizlispor, Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın hafta içinde istifa etmesinin ardından Kaleci Antrenörü Cengiz Tarım yönetiminde gittiği Balıkesirspor deplasmanında 2-1'lik skorla 3 puan alırken, yönetim Balıkesir dönüşü teknik adam arayışını hızlandırdı. Alpay Özalan'la fiyat konusunda anlaşamayan Başkan Süleyman Urkay'ın Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımclığını yapan Tamer Tuna'yı ikna etmeye çalıştığı, gündemdeki isimlerden Timuçin Beyazıt'la da temasın kopmadığı belirtildi.



Referandum nedeniyle bu hafta maç olmamasının kendilerine zaman kazandıracağını belirten Başkan Urkay, "Arayışımız sürüyor. Görüştüğümüz isimler var. Alternatifleri yönetimde değerlendirip en doğru kararı vereceğiz" dedi.



Bu arada Balıkesirspor maçından sonra futbolcuların soyunma odasında Urkay'dan 10'ar bin TL prim sözü aldığı ancak kesin rakamın da toplantıda belirleneceği kaydedildi. Teknik heyet futbolculara 2'er gün izin verirken, dizinden sakatlanan Kerem Can'ın tedavisine başlandığı bildirildi.

