Hakan Ünsal'dan flaş referandum açıklaması

Galatasaray'ın efsane kadrosunda yer almanın gururunu yaşadığını söyleyen Hakan Ünsal "Şu anda o takımda oynayanlardan bazıları hocalık yapıyor. Açıkçası bu adamların yönetimde ve kulüpte istenmediğini düşünüyorum. Resmî olmadan, transfer ve diğer sportif konularda bu adamların fikirlerinden, düşüncelerinden bile yararlanılmıyor" dedi.

Bülent Korkmaz, Ümit Davala, Hagi, Hasan Şaş gibi isimlerin hep en zor zamanlarda çağırıldığını dile getiren Hakan Ünsal "O takımda efsane olan birçok isim var. Bu insanlar Türk futbol tarihini değiştirdi. Bunu yapmış adamların hiçbirini yanlarına bile yaklaştırmıyorlar" ifadelerini kullandı. Ünsal, takımın başına getirilen İgor Tudor'un genç ve tecrübesiz bir isim olduğunu söylerken "Saha kenarındaki heyecanı artırarak bir şeyler yapabileceğini zannetti. Oturmuş sistemi değiştirdi" dedi.

Galatasaray'ın mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Galatasaray'da yönetim, mali durumu bu zamana kadar taraftardan ve camiadan sakladı. Bugün küçülmeye gitme söylemlerini 1,5 yıl önce söyleselerdi Galatasaray, şuanda çok farklı durumda olurdu. Zararın neresinden dönsen kardır. Umarım bundan sonra tabloyu taraftara açıkça anlatarak taraftardan destek alırlar. Sportif başarının değil mali sıkıntının daha önemli olduğunu anlatmaları gerekirdi. Bu sezon bile ciddi manada bonservis bedelleri ödenerek futbolcular alındı. Özellikle yönetimin son 2 senedir yaptığı yüksek bedelli transferler, harcanan paralar, oyuncuların takıma katkı sağlayamaması, tam bir felaket...