Ağızlarının payını vereceğiz

Bu ayak oyunlarını Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Onların ağızlarının payını veriyoruz. Lyon gelince onlar da gerekli cevabı alacak.
Olayların sorumlusu Fransız kulübüdür. Muhatap biz değiliz. 'İstanbul'daki maç seyircisiz oynansın' demek terbiyesizliktir, ayıptır.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, dün Vodafone Arena'da düzenlediği basın toplantısında Lyon'da yaşananlara ve Fransız kulübünün tavrına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Lyon'un Beşiktaş'ın talebi olmadan, Türk taraftarlara 16-17 bin bilet sattığını belirten Orman sözlerini şöyle sürdürdü: "Lyon başkanı 'Beşiktaş strateji yapmış'
diyor. Bizim bir stratejimiz yok. Bu organizasyonu onlar yapıyor. Tüm biletleri üst taraftan satmışlar. Para kazanmak istemişler ve 1 milyon Euro'ya yakın hasılat elde etmişler.
Bu görüntüler Türkiye'de olsa ne algılamalar yapılırdı.
Biz her zamanki gibi yapıcı hareket ettik. Maç öncesi o dostluk görüntüleri bizim eserimiz. İki kez sahaya girdiler. Muhatabı biz değiliz. 'İstanbul'daki maç seyircisiz' oynansın demek terbiyesizliktir, ayıptır."
KESİNLİKLE PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ
"Ben bunlardan şunu anlıyorum; taraftarıyla bütünleşmiş Beşiktaş'ı yenemeyeceklerine inanıyorlar.
Bu maçta Beşiktaş'la alakalı temsilci raporunda, 6 adet yanıcı madde ve meşale yakılması, saha olayları ve merdiven boşlukları yazılmış. Geri kalanıyla biz alakadar değiliz. L'Equipe bile yazmış, 'Diskalifiye edilmezsek, şanslıyız"
diye. Kamuoyu yönlendirmeyle bir şey kazanılmaz, maç sahada kazanılır. Biz turu geçeceğimize inanıyoruz. Kesinlikle provokasyonlara gelmeyeceğiz. Taraftarlarımız Beşiktaş'ı temsil ettiklerini unutmasınlar. Burası bizim evimiz ve onları burada onları görmekten mutluluk duyarız. Sayın Spor Bakanı beni aradı, 'Ne taahhüt isterseler veririz'
dedi. Gerçi böyle bir şey yok. Hepimizin hem saha içinde hem de dışında çok sakin olmamız gerekiyor."
KENDİ YANLIŞLARINI BİZE YÜKLÜYORLAR
"Beşiktaş'ın
büyüklüğünü Lyon kulübü bile kabul ediyor. Bunu kendilerinin organize etmediğini söylüyorlar. Yalan… Taraftarlarının yaptıklarını bize yüklemeye çalışıyorlar.
Burası bizim evimiz, gelsinler ve güzel güzel maçı seyretsinler. Ayak oyunlarını Türkiye'de de yapmaya çalışıyorlar. Onların ağzının payını veriyoruz. Lyon buraya gelince, onlara ağızlarının payını vereceğiz."
KAR MASKELİ ADAMLAR BAŞKANLA...
Lyon Başkanı'nın, fanatiklerle tribünde yaptığı konuşmanın görüntülerini ekrana getiren başkan Orman, "İlk etapta kar maskeli insanlar saldırıyorlar. Kar maskeli arkadaşlarla konuşan Lyon Başkanı, 'Beşiktaş organize olup gelmiş' diyor. Kimin organize olduğunun anlaşılması için bu görüntüleri gösteriyoruz.
Çoluk çocuğa demirlerle saldırıyorlar ama polis tutuklamıyor, aşağıya alıyor" ifadelerini kullandı.
'BEŞİKTAŞ'IN HER FORMASI KUTSALDIR'
Fikret Orman, Lyon maçında bordo formayla sahaya çıkmasına tepki gösterilmesine de değindi. Orman, "Anket mi yapacağız taraftara? Beşiktaşlı oyuncular hangi formayla çıkarsa, o bizim kutsal formamızdır. Satış oranlarına baktım; %35 beyaz, %35 siyah, %30 da bordo forma satılmış.
Bu işi konuşurken, sorsunlar, öğrensinler" dedi.