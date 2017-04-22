Havası iyi olan kazanır!

Bir tarafta ligin hava toplarından en fazla gol yiyen takımı Galatasaray, diğer tarafta en çok kanat ortası yapan ve bunlarda başarı sağlayan Fenerbahçe var... Aslan, kalesinde gördüğü 32 golün 13'ünü hava toplarından yedi. Fenerbahçe 27 haftada 408 orta yapıp, 101 isabet sağlarken, Galatasaray 309 ortada 76 isabet bulabildi. Hava toplarında sorun yaşayan sarı-kırmızılılar için kanat ortaları büyük risk. Derbi maçta hava hakimiyetini kuran taraf, 3 puanı almaya bir hayli yakın görünüyor.



HÜCUM GÜÇLERİ DENK

İki ekip de 27 haftada 50 gol attı. Girdikleri gol pozisyonu sayısı Galatasaray'da 161, Fenerbahçe'de 158 oldu. İki ekibin şutlarını kaleye isabet ettirme oranları yüzde 40. Aslan; 359 şutta 147, Kanarya; 327 şutta 134 isabetle 50 gole ulaştı.



G.SARAY KALEDE ÜSTÜN

Fenerbahçe, ligin rakiplerine en az gol pozisyonu (89) veren takımı olurken, Galatasaray (120) orta sıralarda yer alıyor. Kanarya verdiği pozisyonların yüzde 29,21'ini yani 26'sını ağlarında görürken, Aslan, yüzde 26,66'lık oranla 32 gol yedi.



KIRMIZI KARTA DİKKAT

Fenerbahçe 408 faul ile ligin en fazla faul yapan takımlarından. Galatasaray ise 326 faul sayısı ile oynuyor. Hakem Fırat Aydınus'un her üç pozisyonda bir kart gösterdiği düşünüldüğünde, derbi maç çok faul ve karta gebe.



KANARYA'NIN FİZİĞİ DAHA İYİ

Takımların girdikleri ikili mücadeleleri kazanma değerlerine baktığımızda Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. Sarı lacivertliler, girdiği 997 ikili mücadelenin 526'sını kazandı. Galatasaray, 989 ikili mücadelenin 470'ine sahip oldu.



F.BAHÇE'NİN DERDİ OFSAYT

Galatasaray, 27 haftada sadece 34 kez ofsayta yakalanırken, Fenerbahçe 70 kez ofsayt nedeniyle atak sonlandırdı. Takımın en çok ofsayta yakalanan isimleri ise Sow (14), Volkan Şen (12) ve Van Persie (11).



PASLARI VERİMSİZ

Aslan, Kanarya'ya göre 3691 pas daha fazla yaparken, rakip kaleci ile karşı karşıya kalma sayısında Fenerbahçe'ye sadece üç fark atabildi. (161- 158). Galatasaray, paslarının yüzde 81'inde isabet sağlarken, F.Bahçe'de oran yüzde 76.



SON 15'E DİKKAT

Galatasaray'ın 14 golle en çok gol attığı aralık son 15 dakika. Fenerbahçe ise en çok golü (6) bu dakikalarda yiyor. Kanarya, 14 golle en çok golü 31-45 dakika aralığında attı bu süreçte Galatasaray 9 gol üretti.