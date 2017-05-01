'den olay yaratan hareket!

Giriş Tarihi: 1.5.2017 13:04 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 13:04
Emenike'den olay yaratan hareket!

'nin - Çaykur Rizespor maçında Iraklı stoper Ali Faez'e kokuyorsun şeklinde hareket yapması büyük tepki topladı.

'nin aykırı çocuğu Emmanuel , ligde 18 hafta sonra forma giydi.

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Aatif'ın yerine oyuna giren Emenike, 90+2'de Sow'a asist yaparken, alkışlandı, 90+5'te ise yaptığı bir hareket nedeniyle yadırgandı.

Nijeryalı fubolcu, Çaykur Rizespor'un Tunuslu oyuncusu Ali Yacoubi ile tartıştığı bir pozisyon sonrası elini burnuna götürerek 'kokuyor' anlamına gelen bir hareket yaptı. İnfial yaratan hareket için sosyal medyada, "Emenike, ırkçılık yaptı" yorumu yapıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emenike'den olay yaratan hareket!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz