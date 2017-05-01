Emenike'den olay yaratan hareket!

Fenerbahçe'nin aykırı çocuğu Emmanuel Emenike, ligde 18 hafta sonra forma giydi.

Karşılaşmanın 68'inci dakikasında Aatif'ın yerine oyuna giren Emenike, 90+2'de Sow'a asist yaparken, alkışlandı, 90+5'te ise yaptığı bir hareket nedeniyle yadırgandı.

Nijeryalı fubolcu, Çaykur Rizespor'un Tunuslu oyuncusu Ali Yacoubi ile tartıştığı bir pozisyon sonrası elini burnuna götürerek 'kokuyor' anlamına gelen bir hareket yaptı. İnfial yaratan hareket için sosyal medyada, "Emenike, ırkçılık yaptı" yorumu yapıldı.