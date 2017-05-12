Melo'dan olay "Kadıköy" paylaşımı!

Brezilya'nın SE Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile 12 Mayıs 2012'de Ülker Stadyumu'nda kazandığı şampiyonluğu unutmadı. Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Büyük Galatasaray ailesine sevgiler" mesajı yazdı.