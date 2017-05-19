Trabzonspor yıldızların peşinde

YUNUS EMRE SEL

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.5.2017
Trabzonspor yıldızların peşinde

Bayern Münih’ten ve Manchester United’tan için imkanlarını zorlayan yönetim oluşturulacak özel bir bütçeyle bu transferleri yeni sezon için bitirmek istiyor

Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bir süredir görüşme halinde olunan Bayern Münih'ten Franck (34) ve Manchester United'tan (29) için bir taraftan bütçe araştırması devam ederken, bir taraftan da orta sahayı sırtlayacak iki ismin menajerleri ile görüşmeler de sürüyor. Kadroya direkt oynayabilecek 4 oyuncu kazandırmayı planlayan yönetimin bu doğrultuda yıldız diye tabir edilen bu oyuncular için özel bir bütçe oluşturacağı belirtildi.

SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın, "Alınmaları durumunda hem kalitemiz artar hem de tanınmışlığımız" diyerek onay verdiği Bayern ve M.United'ın iki yıldızı için toplamda 6 milyon Euro'yu bulan teklif yapılacağı öğrenildi. Her iki oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle transferlerinin bu rakamlara gerçekleşme ihtimalinin ise düşük olduğu belirtildi. Ancak oyuncular ayrılma yönünde tavır alırsa transferin kolaylaşması bekleniyor.

RODALLEGA'NIN TAKIMI KAZANDI
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çift kale oldukça çekişmeli geçti. Rodallega'nın takımı idman maçında kazanan taraf olurken çalışma sonunda zafer pozu verdi. Bordo-mavililer pazar günü stadında çıkacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek.
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Trabzonspor yıldızların peşinde
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