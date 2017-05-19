Trabzonspor yıldızların peşinde

Trabzonspor'da yönetim transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bir süredir görüşme halinde olunan Bayern Münih'ten Franck Ribery
(34) ve Manchester United'tan Fellaini
(29) için bir taraftan bütçe araştırması devam ederken, bir taraftan da orta sahayı sırtlayacak iki ismin menajerleri ile görüşmeler de sürüyor. Kadroya direkt oynayabilecek 4 oyuncu kazandırmayı planlayan yönetimin bu doğrultuda yıldız diye tabir edilen bu oyuncular için özel bir bütçe oluşturacağı belirtildi.
SÖZLEŞMELERİ SÜRÜYOR
Ersun Yanal'ın, "Alınmaları durumunda hem kalitemiz artar hem de tanınmışlığımız"
diyerek onay verdiği Bayern
ve M.United'ın iki yıldızı için toplamda
6 milyon Euro'yu bulan teklif yapılacağı
öğrenildi. Her iki oyuncunun da
kulüpleriyle sözleşmelerinin devam etmesi
nedeniyle transferlerinin bu rakamlara
gerçekleşme ihtimalinin ise düşük
olduğu belirtildi. Ancak oyuncular ayrılma
yönünde tavır alırsa transferin kolaylaşması
bekleniyor.
RODALLEGA'NIN TAKIMI KAZANDI
Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da çift kale oldukça çekişmeli geçti. Rodallega'nın takımı idman maçında kazanan taraf olurken çalışma sonunda zafer pozu verdi. Bordo-mavililer pazar günü stadında çıkacağı maçın hazırlıklarına bugün devam edecek.