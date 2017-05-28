"Bugün kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 28.5.2017 15:23 Güncelleme Tarihi: 28.5.2017 15:54
Bugün kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz

İkinci Başkanı , bugün oynayacakları Gaziantepspor karşılaşması hakkında, "Bugün kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi'nde bulunan Kartal Yuvası Mağazası'nın açılışına katılan Çebi, "Ben ve camiamız bugün oynayacağımız Gaziantepspor maçına yoğunlaşmış durumdayız. Bugün Gaziantepspor ile oynayacağımız maçı kazanarak şampiyonluğumuzu bitime 1 hafta kala ilan etmek istiyoruz" dedi.

, Beşiktaşlı taraftarlarının ikinci evlerinin Kartal Yuvası Mağazaları olduğunu belirterek, "Vodafone Arena bizim evimiz. Taraftarlarımızın evi. Kartal Yuvası Mağazaları da taraftarlarımızın ikinci evi. Taraftarlarımız unutmasınlar ki burada yaptıkları alışverişler onların aldıkları siyah-beyaz ürünler, yine kulübümüzün kasasına gidecektir. Bugün burada 85. mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in de katıldığı mağazanın açılışında taraftarlar Ahmet Nur Çebi ile öz çekim yapabilmek için birbirleriyle yarıştılar.

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"Bugün kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"
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