"İlk işimiz Yılmaz Vural'la görüşmek"

Artık gerçeklere dönme zamanı geldiğini söyleyen Başkan Mehmet Sepil, "3 gün rüya gibi kutlamalar yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. İlk işimiz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile görüşmek. Kendisinden çok detaylı rapor alacağız. Biz de ona düşüncelerimizi ve planlarımızı aktaracağız. Hocamız geldiği günden bu yana çok emek sarf etti ve Göztepe'yi Süper Lig'e çıkararak tarihe geçti. Umarım tüm hedeflerimiz uyuşur ve kendisiyle yola devam ederiz. Yılmaz Vural dışında kafamda hiçbir teknik adam yok" dedi.

Mevcut kadroyu da koruyacaklarını anlatan Başkan Sepil, "Kimse benden sil baştan takım yapmamı beklemesin. Yap boz tahtasına dönmeyeceğiz. Mevcudumuzda Süper Lig'de bize katkı vereceğine inandığımız çok sayıda futbolcu var. Ayrıca 4 kişi hariç tüm oyuncularımızın da sözleşmeleri devam ediyor. Bazıları Süper Lig'de yedek kalma korkusuyla takımdan ayrılmak isteyebilir, ona da saygı duyarım" diye konuştu.

Dış transferde Göztepe ruhuna uygun isimleri tercih edeceklerini belirten Sepil, "Süper Lig'de yabancı kontenjanı oldukça geniş. Ancak iyi araştırmadan, teknik ekibin analiz etmediği futbolcuları transfer etmem" ifadesini kullandı.

Süper Lig'e yıldız futbolcuların artık çok sık geldiğinin altını çizen Mehmet Sepil, "Antalyaspor Samuel Eto'o, Alanyaspor Wagner Love gibi üst düzey isimleri kadrosuna katabiliyor. Elbette ben de takımımda yıldız görmek isterim. Ancak bunu yaparken dikkatli olmalıyız. Ben Göztepe'nin geleceğini tehlikeye atmam" dedi.

Süper Lig'de de çaylaklık dönemi yaşayacaklarını vurgulayan Sepil, "Şu an borçsuz nadir kulüplerden biriyiz. Gelen paralar direkt kulübe aktarılacak. Bunu çok iyi değerlendireceğiz. Öncelikle realist olup, takımın Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlayacağız, sonra da şampiyonlukları ve Avrupa'yı hedefleyeceğiz'' diye konuştu.

UMUT NAYİR'DE AYRILIK SİNYALİ

Göztepe forması altında attığı 13 golle takımın Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan Umut Nayir, taraftarları üzecek açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor'dan 2 sezonluğuna kiralanan Umut, öğrenim gördüğü Ankara Hukuk Fakültesini bitirebilmek için İzmir'den ayrılabileceğini söyledi.

Umut, "Göztepe ile 2 senelik kontratım var. Ancak Osmanlıspor'un ve benim sözleşmeyi fesih hakkımız bulunuyor. Hiçbir kulüple görüşmedim ama Osmanlıspor'a dönmem eğitim hayatım için faydalı olabilir. Şu an şampiyonluğun tadını çıkarıyorum. İlerleyen günlerde durumum netleşecek" ifadelerini kullandı.