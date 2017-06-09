Locanın keyfini Süren Başkan!

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda localar çoğunlukla üç yıllığına kiralanıyor. Aslantepe'deki localardan biri de efsane başkan Faruk Süren'e ait... Kulüp yetkilileri üç yıl geçmesine rağmen Süren'den bu locanın parasını tahsil edemediklerini fark etti. Muhatap olunan kişi efsane başkan olunca bu para sezon devam ederken istenmedi ve Süren'in ödeme yapması beklendi. Ancak Faruk Süren elini cebine atmayınca, kulüp çareyi loca parasını istemekte buldu.



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Süren'in sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben o locayı eski şirketim adına tutmuştum. Hisselerimi devrettim. Benden değil onlardan parayı isteyin'' cevabını verdiği öğrenildi. Yönetimin, Galatasaray Kulübü Eski Başkanından istediği rakamın her yıl 150 bin TL'den 3 sezon için 450 bin TL olduğu kaydedildi. Süren, Galatasaray Kulübü'nün altın çağı olarak kabul edilen ve iki Avrupa kupasının kazanıldığı 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapmıştı.