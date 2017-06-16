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Bongonda imzaladı! İşte forma numarası...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 16.6.2017 15:23 Güncelleme Tarihi: 16.6.2017 15:24
Bongonda imzaladı! İşte forma numarası...

Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımından kiraladığı Theo Bongonda'ya imza attırdı.

Basına kapalı gerçekleştirilen imza töreninde, bordo-mavili kulübün, haberi ve fotoğrafı paylaşmadan önce imza fotoğrafının sosyal medya sızması ise dikkat çekti.

Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medicalpark Stadyumunda Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun da hazır bulunduğu imza töreninde Belçikalı oyuncu, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bordo-mavili kulüp oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalarken, sosyal medyaya sızan fotoğrafta 21 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon ise 7 numaralı formayı giyeceği görülüyor.

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Bongonda imzaladı! İşte forma numarası...
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