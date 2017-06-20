Mutsuz golcü aranıyor!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, forvet için takviye istiyor ancak bu mevki için aceleci davranılmıyor. Finansal Fair Play sebebiyle oyuncu satmadan oyuncu alamayan sarı-lacivertliler, sezona elindeki forvetlerle başlayacak. Aykut Kocaman yeni sezona, geçen yıl beklentilerin uzağında kalan Van Persie ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Fernandao ile start verecek. Ama yeni bir isim için de arama-tarama faaliyetleri sürecek.



UMUTSUZLARA UMUT!

Fenerbahçe, 8 Eylül'de ilk transfer döneminin bitişine kadar, büyük bir takımda oynayan ancak takıma girmekte zorlanan yıldızları kovalayacak. Geçen sezondan kadroya giremeyen ve yeni sezonu umut olarak gören yıldızlar, Ağustos ayında başlayacak yeni sezonda da umduklarını bulamaz ve ayrılmayı düşünürlerse devreye girilecek.



VAN PERSİE

35 MAÇ

22 İLK 11

2044 DAKİKA

14 GOL

4 ASİST



FERNANDAO

25 MAÇ

15 İLK 11

1420 DAKİKA

12 GOL

0 ASİST



PORTEKİZ'DEN DIAS İDDİASI

Portekiz A'Bola gazetesi Fenerbahçe'nin Gil Dias için Monaco ile prensip anlaşmasına vardığını, sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncu için 11 milyon Euro ödemeyi kabul ettiğini yazdı. Gazete Jardim'in kadroda düşünmediği Dias'ın Rio Ave'de devam etmesinin mucize olduğunu da belirtti. Ancak Finansal Fair Play nedeniyle Fenerbahçe için bu rakam bir hayli yüksek.



MİLAN, KJAER İÇİN ISRARCI

İtalyan ekibi Milan Fenerbahçe'nin yıldızı Simon Kjaer'i kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Danimarkalı'nın bonservisinden 15 ila 18 milyon Euro arasında gelir bekleyen sarı-lacivertliler, Milan'ın 12 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemişti. İtalya basınındaki kaynaklara göre Milan, Kjaer için 13 milyon Euro ve başka bir stoper Gustavo Gomez'i, F.Bahçe'ye teklif etti.



AVRUPA LİGİ'NE KABUL EDİLDİ

UEFA, Fenerbahçe'nin, 2017-2018 futbol sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılımıyla ilgili tüm kriterleri yerine getirdiği ve turnuvada oynamaya hak kazandığı bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA'nın, Fenerbahçe'nin 2017-2018 futbol sezonuna ait düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde karşıladığını sarı-lacivertli kulübe bildirdiği ifade edildi.