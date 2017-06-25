2018 için Beşiktaş’a ‘evet’ dedi

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı formasını giymek isteyen 34'lük stoperin sürekli oynayabileceği siyah-beyazlı ekibi, PSG'nin önünde tuttuğu kaydedildi. Yönetim ise dünyaca ünlü yıldızın 2 yıl için istediği 11 milyon Euro'yu 8'e çekmeye çalışıyor.



Ricardo Quaresma, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'yla sahada olabilmek için Çin'den gelen 10 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti… Tecrübeli oyuncunun yakın arkadaşı Pepe'nin de aynı nedenle siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yıldız futbolcunun, menajerine "Dünya Kupası'na katılmak benim için çok önemli. Bu yüzden sürekli oynayacağım ve mutlu olacağım bir kulübe gitmek istiyorum. Quaresma ve Guti, bana Beşiktaş'ın profesyonel bir kulüp olduğunu söylerken, taraftarına övgüler yağdırdı. İstanbul da harika bir şehir. Bu nedenle Beşiktaş benim için Paris Saint-Germain'den daha iyi bir tercih" dediği belirtildi.



VİDA'YA 12 MİLYON EURO VERECEĞİMİZE…

Pepe'nin Beşiktaş'a yeşil ışık yakmasının ardından, gözler taraflar arasındaki pazarlıklara çevrildi. Brezilya asıllı Portekizli yıldızın, 2 yıllık anlaşma karşılığında imza parası da dahil 11 milyon Euro talep ettiği, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve menajer Ahmet Bulut tarafından Başkan Fikret Orman'a iletildi. Oyuncuyu 8 milyon Euro civarında bir rakama kadroya katmayı planlayan Beşiktaş yönetim kurulunun ise, "Vida'nın bonservisiyle birlikte 2 yıl için maliyeti 12 milyon Euro. Üstelik bu kadar para vereceğimiz bir oyuncu sözleşmesi bitince serbest kalabilir. Onun yerine daha az maliyetle 10 yıldır Real Madrid tecrübesi olan, üst düzey kaliteye sahip Pepe'yi alalım" düşüncesinde olduğu gelen bilgiler arasında. Başkan Fikret Orman, yönetici Umut Güner ve menajer Ahmet Bulut'un bayram sonrası oyuncunun menajeri Mendes ile masaya oturması bekleniyor.



?İSPANYOLLAR'A GÖRE AVANTAJ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ın Pepe ile ilgilenmesine geniş yer ayıran As ve Mundo Deportivo gazeteleri, tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı kulübün Şampiyonlar Ligi ve ilk 11 kozları ile bir adım önde olduğunu yazdı.



Bir Görüş

Ömer ÜRÜNDÜL: Hırslı ve yürekli

Pepe'yi sayısız defa hem Real Madrid hem de Portekiz Ulusal Takımı'nın maçlarında canlı olarak izledim. Son derece hırslı, yürekten ve takım için oynayan başarılı bir stoper. Ayrıca çok da deneyimli. Yerden ve havadan rakipleri tesirsiz hale getirebiliyor. Duran toplarda etkili bir gol silahı olduğu gibi ön liberoda da forma giyebiliyor. Tabii en büyük handikabı çok sert oynaması. Zaman zaman da topsuz alanlarda kasıtlı hareketleri var. Bizde normal(!) bir takıma transfer olsa, bana göre senede en az 3-4 defa kırmızı kart görür, sarı kartlar cabası… Ama ülkemizdeki futbol şartları gereği büyük takıma gelirse bu kartlar yarıdan aza iner.



Bir Görüş

Murat ÖZBOSTAN: Saldırı var!

Üst düzey futbolcuların yaşları ne olursa olsun, ülkemize gelmelerinde bir sakınca görmüyorum. Pepe de 34 yaşında. 10 yıl Real Madrid'te oynamış.. Elit bir isim. Adı gündeme geldiği andan itibaren bir çok sayıda olumsuz yorum yapıldı. Çok agresif olduğu yönünde.. Bir stoper de zaten agresif ve sert olmalıdır.. Son 5-6 yılında bir kırmızı kartı bile yok. Eğer Pepe, Beşiktaş'a imza atarsa, büyük iş olur. Müthiş bir kariyeri var. Avrupa, Milli Takım'da ve Real Madrid'te üst düzey başarılar yakalamış. Beşiktaş'a çok faydası olur.. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde.. Bir de Marcelo kalırsa.. Yeni ikili tüm dertlere şifa olur Beşiktaş için.. Bekleyip görelim..

Bugün neler oldu? (25.06.2017)