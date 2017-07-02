Gomis transferinin şifresi: İmza parası!

Galatasaray'ın Gomis transferinde girdiği maddi yük tartışma konusu olurken, yaşanan sürece dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle eleştiri konusu olan Gomis'in imza parası, transferdeki en kilit nokta olarak dikkat çekti. Bir nevi, imza parası olmasaydı Galatasaray, Gomis'i transfer edemeyecekti. İşte Gomis transferinde yaşananlar...

MARSİLYA DA AYNI PARAYI VERİYORDU AMA...

Sarı-kırmızılı yöneticiler SABAH'a Gomis'in maliyeti ile ilgili şu savunmayı yaptılar:

"Alternatifi bol bir forvet listemiz vardı ancak hem biz hem de Tudor tercihini Gomis'ten yana kullandı. Geçen sezon Fransa'da 20 gol atmış bir oyuncuyu ucuza alamazsınız. Eski kulübü Marsilya da Gomis'i takımda tutmak için çok uğraştı. Hatta bizim verdiğimiz garanti ücreti ödemeye de hazırlardı."

Galatasaray, Gomis transferinde imza parası farkı ile mutlu sona ulaşırken, Marsilya da Monaco'dan Valere Germain'i kadrosuna kattı.

GOMIS GALATASARAY'DAN NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis transferi Drogba'dan beri forvete hasret sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, Fransız forvetin maliyeti ise tartışmaları beraberinde getirdi. 3 yıl boyunca her sezon 3 milyon 350 bin Euro garanti paraya oynayacak Gomis'e 2 milyon 500 bin Euro imza parası verilecek ve ayrıca lig ile Avrupa'daki her puan için de 5 bin Euro başarı bonusu ödenecek.