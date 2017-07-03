Trabzonspor, 3 Temmuz’un yıl dönümünde FIFA başvurusu yaptı

Bordo mavili kulübün internet sitesinde, "Beyaz formalarımızla FIFA başvurusunu gerçekleştik" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 3 Temmuz'un yıldönümünde FIFA başvurusunu yaptı. Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyelerimiz Coşkun Bülbül, Özer Bayraktar, Hukuk Kurulu'ndan Avukat Nusret Yılmaz'la birlikte İsviçre'de kulübümüzü temsil eden avukatımız Lucien W. Valloni bugün FIFA'nın merkezi Zürih'e gitti. Heyetimiz daha sonra başvuruyu gerçekleştirdi."

TRABZONSPOR, FIFA'YA BAŞVURUYOR

Duyuruda, Avukat Lucien W. Valloni'nin, " FIFA'ya Avrupa'daki şike olaylarından bir tanesinin itirazını bütün delilleriyle birlikte verdik. Hakkımızı aramak için burada savaşıyoruz. Türkiye'de şikenin cezaları maalesef uygulanmadı. Bu cezaların verilmesini istiyoruz. Şampiyonluğu hak eden Trabzonspor'un bu hakkının verilmesini istiyoruz" şeklindeki açıklaması da yer aldı.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu' da, "Kulübümüz haklı davasını FIFA 'ya taşıma kararı almıştır. FIFA'ya yaptığımız başvuruyu 3 Temmuz'un altıncı yıldönümünde gerçekleştirdik. Trabzonsporun mücadelesi kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.