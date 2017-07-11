Yeni hedef Abraham

Trabzonspor yönetimi, uzun zamandır ismi gündemde olan Gary Medel ile Serdar Taşçı'nın transferinde yaşanılan sorunlar nedeniyle alternatif isimlere yöneldi. Bir an önce savunmaya takviye yapmayı isteyen bordo-mavili yönetim, Eintracht Frankfurt forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu David Abraham için harekete geçti.
Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulanan Arjantinli oyuncunun uzun zamandır takip edildiği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da tecrübesinden dolayı Abraham'a sıcak baktığı ifade edildi. Güncel değeri 4 milyon Euro olan oyuncu için Trabzonspor'un 2 milyon Euro'luk bir teklifle Alman kulübünün kapısını çalması bekleniyor.
MUHAMMET İLE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor, 2016 yılında Gaziantepspor'dan 2 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Muhammet Demir'in sözleşmesini feshetti. 25 yaşındaki futbolcunun 750 bin Euro'luk alacağına karşılık bonservisinin verildiği öğrenildi.