Yeni hedef Abraham

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor yönetimi, uzun zamandır ismi gündemde olan Gary Medel ile Serdar Taşçı'nın transferinde yaşanılan sorunlar nedeniyle alternatif isimlere yöneldi.Kulübüyle iki yıllık daha sözleşmesi bulanan Arjantinli oyuncunun uzun zamandır takip edildiği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da tecrübesinden dolayı Abraham'a sıcak baktığı ifade edildi.Trabzonspor, 2016 yılında Gaziantepspor'dan 2 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ettiği Muhammet Demir'in sözleşmesini feshetti. 25 yaşındaki futbolcunun 750 bin Euro'luk alacağına karşılık bonservisinin verildiği öğrenildi.