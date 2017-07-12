Kadın ve erkek futbolculara eşit ödeme!

İngiltere alt liglerinin Isthmian Güney bölümünde yer alan Lewes, futboldaki eşitsizliğe karşı farkındalık oluşturmak adına kadın ve erkek takımlarına eşit ödeme kampanyası başlattığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Equality FC adıyla başlatılan kampanyaya bağlı olarak Lewes'in, profesyonel ve yarı profesyonel futbol kulüpleri arasında kadın ve erkek takımlarına eşit ödeme yapacak ilk takım olduğu bildirildi.

Futboldaki cinsiyet ayrımcılığına dikkati çekmek istediklerini belirten kulüp yetkilileri, kampanyayla İngiltere ve tüm dünyadaki kadın futbolcuları cesaretlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kadın ve erkek sporculara ödenen paranın farklı olması daha önce de tartışma konusu olmuş, özellikle büyük tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon'da, kadın ve erkek sporculara verilen ödül tutarındaki eşitsizlik, dünya gündemine gelmişti.