Trabzonspor Serdar Taşçı'nın peşinde

Interli Gary Medel'den sonra alternatif isimlere yönelen Trabzonspor, yeniden Serdar Taşçı ismine yöneldi. Spartak Moskova ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoper için bordo mavililerin yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

YENİ TEKLİF VERİLECEK

Serdar Taşçı'nın kulübünün oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Trabzonspor yönetiminin, yeni bir teklif ile fiyat arttırarak Spartak Moskova'nın kapısını çalacağı kaydedildi. Bordo mavililerin hafta başında Rusya'ya giderek bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi.

SARAL'DAN TRANSFER MESAJI

Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral, sosyal medya hesabı Twitter'dan taraftarlara transfer mesajı verdi, destek çağrısında bulundu. Saral yaptığı paylaşımda, "Başkanımız 50'nci yılda transferde de hedefi 12 numaradan vuracaktır. Formamızı da giyeriz, bayrağımızı sallarız. Şampiyon Trabzonsporumuzun asil taraftarı üzerine düşeni her zaman yapmıştır. yapacaktır da" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, Slovakya'daki ikinci hazırlık maçında yarın Macaristan 2'nci Lig ekibi Eto Györ ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.