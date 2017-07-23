Akıllar Gignac’ta

Beşiktaş
, Alvaro Negredo'yu kiralık olarak kadrosuna katma konusunda hem Valencia hem de oyuncuyla anlaşma noktasına geldi… Ancak yönetimi kurulu ve teknik heyetin kafasında Negredo'dan çok Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Gignac olduğu öğrenildi. Başkan Orman
ve ekibinin, Gignac için önümüzdeki iki haftalık süreçte tüm şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi. Tigres'in Gignac'ın bonservisini siyah-beyazlıların istediği seviyeye indirmemesi, bu transferin gerçekleşme ihtimalini azaltıyor.
BONY YENİDEN MERCEK ALTINDA
Beşiktaş,
Wilfried Bony için 1 ay önce hamle yapmasına rağmen oyuncudaki sakatlığa bağlı performans düşüşü nedeniyle bu transfer
den vazgeçmişti. Ama siyah-beyazlıların, hafta içinde Fildişi Sahilli golcünün sağlık raporları ve performansıyla ilgili araştırma yapması kafaları karıştırdı.
Öte yandan Atiba'nın Orlando City forması giyen Kanadalı forvet Cyle Larin için görüş isteyen yönetime, "İyi futbolcu, hırslı, takıma katkı sağlar ancak yurt dışına fazla çıkmadı. Bu riski de değerlendirin"
cevabını verdiği gelen bilgiler arasında.
Andre Pierre Gignac, 2016-17 sezonunda Tigres formasıyla toplam 50 maça çıkarken, 25 gol atıp, 5 asist yaptı. Gignac, Euro 2016'da da Fransa
formasıyla 6 maçta boy gösterdi.