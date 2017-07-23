Başarının şifresi sprint

Topuk Yaylası
kampının son gününde 'Bizim seviyemizde ve üzerimizde takımlarla mücadele edebilmemiz için fiziksel olarak daha iyi duruma gelmemiz gerekiyor'
diyen F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman
'ın, oyuncularına koşu mesafeleri üzerinden dert yandığı öğrenildi. Kocaman'ın, oyuncularının 'sprint'
yani "20km/s üzerinde koşu"
rakamlarını beğenmediği ve bu rakamın oldukça düşük olduğu ortaya çıktı. İsviçre kampında buna yönelik çalışmalar yapan Kocaman'ın talebelerine özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların oyuncu başına 90 dakikada 1200-1500 metre sprinte ulaştıkları ve kendilerinin de bu seviyeden çok geride olduklarını söyledi. Teknik heyetin ilk hedefi, takımı ortalama oyuncu başı 1000 metre sprinte ulaştırmak.
DİRAR, ALPER VE VALBUENA SINIFI GEÇTİ
İsviçre
kampında özellikle 'sprint' konusu üzerinde duran Kocaman ve ekibinin elinde ise şu an Nabil Dirar, Alper Potuk ve Valbuena dışında istenilen seviyeye ulaşan oyuncu yok... Oyuncuları ile yaptığı toplantıda talebelerine Süper Lig
'de başarı için sprint mesafesinin en önemli kriterlerden biri olduğu bildiren Aykut Kocaman'ın "Zaten topu ayağında tutabilen bir takımız. Bu konudan bir sıkıntımız yok ama sprint konusunda da rakiplere üstünlük kurarsak, bizim için başarı yolu açılır"
dediği öğrenildi.
KJAER'E SEVİLLA KANCASI
İspanya basınına göre Sevilla, stoper transferinde Danimarkalı yıldızın ismini ilk sıraya yazdı
Avrupa kulüpleri Simon Kjaer'in peşini bırakmıyor. Tecrübeli stopere, İngiliz ve İtalyan takımlarından sonra İspanyollar da kanca attı. La Liga
temsilcisi Sevilla'nın sportif direktörü Oscar Arias'ın düşündüğü stoper adayların başında Simon Kjaer'in geldiği bildirildi. 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızın etkili fiziği ve agresif oyun yapısı nedeniyle tercih edildiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberde, Kjaer'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesinden dolayı bonservisinin düşük olmadığı ancak Sevilla'nın yine de önceliği yıldız isme vereceği belirtildi.
Kjaer için geçtiğimiz günlerde menajeri Mikkel Beck "Türkiye'de çok mutlu. Ancak futbolda hiçbir şeyi bilemezsiniz. Avrupa'dan üst düzey bir teklif gelirse düşüneceğiz" demişti.
BEDAVA ADAM YOK!
Ertuğrul-Melih ikilisini 1 milyon Euro'ya Boluspor'a veren Fenerbahçe
, genç oyuncularını satmaya devam ediyor. Finansal Fair Play konusunda gençlerinden gelir bekleyen sarı lacivertililerde Hakan Cinemre'nin ligin yeni ekibi Göztepe'ye 750 bin Euro'ya imza atması bekleniyor. Bunun yanı sıra Kadir Kaan Özdemir'in de Konyaspor'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
LİMA'DA FARK 2 MİLYON EURO!
Ofa nsif orta saha takviyesi için Santos'un Brezilyalı yıldızı Lima'ya yönelen sarı-lacivertililer, oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncuya F.Bahçe'nin 3 milyon Euro imza parası teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Oyuncunun 5 milyon Euro istediği ileri sürülürken, iki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiği bildirildi