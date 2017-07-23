Beşiktaş, İspanya'ya gitti

Çin programını tamamladıktan sonra 3 gün izin yapan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesislerinde toplandı ve 12.00'de Anadolu Jet'e ait Beşiktaş armalı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanından İspanya'ya gitti.

Malaga'ya uçakla 4,5 saatlik yolculuğun ardından ulaşacak olan siyah-beyazlılar, ardından 1 saatlik otobüs yolculuğuyla Marbella'ya geçecek. İspanya kampında tüm futbolcular yer alacak. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, bu akşam antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.

İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak olan siyah-beyazlıların maç programı şöyle:



25 TEMMUZ SALI

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid

Marbella Stadı



27 TEMMUZ PERŞEMBE

TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas

Marbella Stadı



30 TEMMUZ PAZAR

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis

Mirador Stadı