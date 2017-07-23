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İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 13:00
Beşiktaş, İspanya'ya gitti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında , yurt dışı kamp çalışmaları için 'ya gitti.

Çin programını tamamladıktan sonra 3 gün izin yapan , BJK Nevzat Demir Tesislerinde toplandı ve 12.00'de Anadolu Jet'e ait Beşiktaş armalı uçakla Sabiha Gökçen Havalimanından 'ya gitti.

Malaga'ya uçakla 4,5 saatlik yolculuğun ardından ulaşacak olan siyah-beyazlılar, ardından 1 saatlik otobüs yolculuğuyla Marbella'ya geçecek. İspanya kampında tüm futbolcular yer alacak. Marbella şehrinde konaklayacak olan takım, bu akşam antrenman yaparak hazırlıklarına devam edecek.

İspanya'da 3 hazırlık karşılaşması oynayacak olan siyah-beyazlıların maç programı şöyle:

25 TEMMUZ SALI

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Valladolid
Marbella Stadı

27 TEMMUZ PERŞEMBE

TSİ 21.00 Beşiktaş - Las Palmas
Marbella Stadı

30 TEMMUZ PAZAR

TSİ 21.00 Beşiktaş - Real Betis
Mirador Stadı

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Beşiktaş, İspanya'ya gitti
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